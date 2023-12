“Topalbano sono”. A fumetti le avventure ispirate ai romanzi di Andrea Camilleri con il libro “I gialli del commissario Topalbano”

Sarà la chicca di Natale da far trovare sotto l’albero ai bambini ma anche ai grandi appassionati di fumettistica. Fresco di stampa il volume 176 pagine, edito da Panini Comics, è uscito lo scorso 26 ottobre e verrà presentato lunedì a Roma, nella sede del Fondo Andrea Camilleri di via Filippo Corridoni 21. Autore Francesco Artibani, disegnatori Giorgio Cavazzano, Giampaolo Soldati e Paolo Mottura. Il nuovo volume ha una doppia finalità, quella di omaggiare lo scrittore Andrea Camilleri e di celebrare i dieci anni dalla prima storia disney del commissario più famoso d’Italia e del mondo diventano un fenomeno cinematografico con ricadute nel settore turistico per la parte sud-orientale della Sicilia.

Sulla scia del pimpante Topolino, Topalbano è un conclamato fenomeno fumettistico.

Ispirato ai lavori di Andrea Camilleri ne rivisita i contenuti in chiave fumettistica. Così il commissario Montalbano, interpretato in televisione da Luca Zingaretti, in stile disneyano diventa il commissario Salvo Topalbano. I racconti? Si ispirano alla terra di Sicilia con indagini e racconti che entrano nella mente dei lettori e degli spettatori.

Il volume fresco di stampa dal titolo “I gialli di Topalbano”: tre le storie raccontate fra mistero, avventura e divertimento.

“Topolino e la promessa del gatto”, “Topolino e lo zio d’America” e “Topolino e la giara di Cariddi” sono i tre titoli delle avventure che raccontano “le vicende e le indagini del commissario Topalbano, ispirato al personaggio letterario e televisivo del Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri – si spiega nella presentazione del libro – per festeggiare dieci anni dalla pubblicazione della prima storia a fumetti sul settimanale Topolino, un corposo apparato redazionale ha prodotto interviste agli autori della storia, commenti e testimonianze di Camilleri e disegni inediti, tra cui le matite della storia ‘La promessa del gatto’ disegnate dal maestro Cavazzano”.