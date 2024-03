Tony Liuzzo medaglia d’oro al “European Masters Athletics Championships Indoor” di Toruń. E’ campione europeo

Ancora un successo per lo sciclitano Tony Liuzzo che corre per i colori della Running Emotion Pozzallo. E’ medaglia d’oro nei 3000 m con 8’56”80. Con i suoi 45 anni (che compirà il prossimo 24 giugno) scende ancora in gara come SM40. Un anno fa lo stesso Tony Liuzzo aveva vinto il titolo mondiale, sempre a Toruń, gareggiando nei 3000 metri e chiudendo il traguardo con l tempo di con 8’42”18.

Una gara vivace quella di ieri a Toruń, in Polonia, che ha visto l’atleta sciclitano in testa fin dalla partenza. Dietro Christian Wiese (Germany), Bruno Lima (Portugal), Azcano Marcos Peon (Spain). L’esplosione all’ultimo giro con Liuzzo che trionfa, come è solito fare, fra due ali di folla. “Desidero ringraziare tutto il mio team – ha commentato l’atleta della Running Emotion Pozzallo – dal nuovo allenatore Liberato Pellecchia, responsabile del mezzofondo dell’Aeronautica militare, al nutrizionista Giuseppe Giuliano ed alla mia compagna di vita, Sara”.

