Tirocini formativi per studenti universitari a Scicli

La procedura amministrativa è andata oltre le intenzioni. L’approvazione della convenzione con l’Università degli studi di Catania è il passaggio definitivo atteso per fare partire i tirocini formativi per giovani universitari. E la firma è stato l’atto conclusivo del percorso.

“Oggi è una realtà che permetterà al Comune di arricchirsi dell’energia e delle idee di giovani laureandi. Abbiamo deliberato per la convenzione di tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e II livello con l’Università degli Studi di Catania. A seguito della deliberazione, ho sottoscritto la convenzione” – afferma il sindaco Mario Marino.

Un Comune povero di risorse umane, il personale è carente fra pensionamenti e difficoltà ad assumere per il pre dissesto degli anni passati. Da oltre 300 dipendenti si è passati a neanche 200 unità di personale.

“Attraverso la convenzione, permetteremo ai laureandi sciclitani di poter consolidare il proprio percorso formativo ed accademico con l’esperienza ‘sul campo’, attraverso l’inserimento negli uffici comunali, in base ovviamente al corso di laurea di riferimento – prosegue il primo cittadino – mi permetto di aggiungere che questa opportunità non può e non deve essere esclusivamente accademica, poiché questi giovani concittadini avranno anche la possibilità di mettersi a servizio della collettività e conoscere i meccanismi di funzionamento della cosa pubblica. Mi auguro che questo risultato, fortemente voluto da questa amministrazione, possa rappresentare un passo importante e qualificante per i giovani coinvolti, per l’ente e per la città”.