The White Lotus, la serie tv ambientata fra Taormina e Noto premiata ai Golden Globes

La serie tv The White Lotus, ambientata in Sicilia e in particolare fra Taormina e Noto, premiata ai Golden Globes. La seconda stagione ha ricevuto un importante riconoscimento: all’attrice Jennifer Coolidge, una dei protagonisti, il riconoscimento come migliore attrice in una serie limitata. Inoltre, a Mike White, creare della serie, è stato consegnato il premio come migliore mini serie.

The White Lotus Sicily ha mostrato in tutto il mondo le meraviglie della Sicilia, conquistando gli spettatori. Un successo che ha convinto anche la critica.

La notte dei Golden Globes è un evento molto prestigioso. Ad assegnarli è un ristrettissimo numero di giornalisti stranieri, che fanno parte della Hollywood Foreign Press Association (Hfpa). Vengono considerati una sorta di anticipazione degli Oscar.

Con il premio, The White Lotus si conferma uno dei prodotti più di successo dell’anno appena terminato.

Da Taormina a Cefalù, passando attraverso vigneti, l’Etna e le meraviglie barocche di Noto, gli itinerari in Sicilia ispirati alla serie sono ricercatissimi sul web, tant’è che sono aumentate le richieste di visitatori americani nell’Isola: tutti vogliono conoscere gli itinerari della serie tv.