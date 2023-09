Testa-coda con l’auto. Illeso il conducente. Incidente in via Nazionale a Modica

L’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nel primo pomeriggio di oggi su Modica. E’ questa la ragione dell’incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e che per mera fortuna non ha fatto registrare danni alle persone.

Illeso, infatti, il conducente della Fiat Punto che viaggiava sulla via Nazionale, la strada di collegamento fra Modica Bassa e Modica Sorda.

L’automobilista alla guida dell’utilitaria non è riuscito a controllare il mezzo che è andato in testa-coda. Per fortuna nessun danno fisico. Danni, invece, alla Fiat Punto. L’incidente stradale è stato rilevato dalla quadra sinistri del Comando di Polizia locale di Modica