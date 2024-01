Termocoperta in fiamme in una casa a Ragusa. Paura nella notte per incendio in appartamento

Nella notte scorsa un incendio si è verificato a Ragusa, coinvolgendo un appartamento situato in via Ramelli. Le fiamme, sviluppatesi da una termocoperta rimasta accesa, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per evitare danni più gravi e garantire la sicurezza degli occupanti.

Fortunatamente, gli occupanti dell’appartamento sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, evitando conseguenze più gravi. L’incendio ha interessato principalmente la camera da letto, mentre il resto della casa è stato invaso dalla fuliggine a causa del fumo generato dalle fiamme.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul luogo, hanno svolto un ruolo chiave nel contenere e spegnere l’incendio, impedendo che si propagasse ad altre zone dell’abitazione. Grazie alla loro rapida azione, si è evitato il peggio, e non si sono registrati né feriti né intossicati tra gli occupanti.

L’origine del fuoco è stata individuata in una termocoperta rimasta accesa. Ciò sottolinea l’importanza della cautela nell’utilizzo di dispositivi elettrici durante la notte.