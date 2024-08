Terminate le vacanze per la Volley Modica: inizia la preparazione atletica

Oggi segna l’inizio ufficiale della stagione 2024/2025 per l’Avimecc Modica, che si appresta a partecipare per il sesto anno consecutivo al campionato di Serie A3 di pallavolo. La squadra si riunirà al “PalaRizza” per avviare la preparazione precampionato, in vista del debutto previsto per il 13 ottobre contro Reggio Calabria, guidata dall’ex giocatore Marco Spagnol.

La serata precedente è stata dedicata alla tradizionale cena di squadra, tenutasi in un noto locale del centro storico di Modica, dove si sono incontrati lo staff tecnico, i dirigenti e i giocatori, alcuni dei quali sono già arrivati in città nei giorni scorsi. Durante l’evento, il presidente Ezio Aprile e il direttore generale Luca Leocata hanno accolto i nuovi atleti e salutato i giocatori confermati, che rappresentano il nucleo principale della squadra, pronto a iniziare la preparazione con entusiasmo e determinazione sotto la guida del riconfermato allenatore Enzo Distefano.

Il direttore generale Luca Leocata ha espresso fiducia nella squadra costruita per affrontare un campionato impegnativo come quello di Serie A3. Ha sottolineato l’importanza di aver mantenuto il nucleo duro della squadra, rafforzandolo con giovani talenti accuratamente selezionati. Leocata ha anche espresso rammarico per la partenza di Salvo Nicastro, ma ha manifestato soddisfazione per l’acquisizione di Simone Di Lorenzo come suo sostituto. Ha inoltre evidenziato l’aggiunta di Manuel Benassi allo staff tecnico, che affiancherà coach Distefano, e la consulenza di Paolo Modica, uno dei preparatori atletici più stimati a livello nazionale.

La squadra è pronta a iniziare il duro lavoro di preparazione con l’obiettivo di portare in alto i colori di Modica e della Sicilia, essendo l’unica squadra isolana a rappresentare la regione nel campionato di Serie A3. Leocata ha concluso auspicando che il pubblico segua la squadra con la stessa passione mostrata negli anni precedenti, sottolineando che l’obiettivo principale è divertirsi e far divertire i tifosi.

