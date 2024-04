Terminata la luna di miele tra Maria Monisteri ed Ignazio Abbate? Il Pd denuncia fatti incresciosi

E’ già terminata la luna di miele tra il Sindaco di Modica, Maria Monisteri ed il suo dante causa politico, On. Ignazio Abbate, a meno di un anno dalle elezioni comunali? A giudicare da quello che in modo sicuramente sorprendente scrive il Pd di Modica, pare proprio di si. La sorpresa non viene tanto dal contenuto di una nota diffusa dai rappresentanti cittadini del partito democratico che era in qualche modo il segreto di pulcinella, quanto dal fatto che proprio quello che dovrebbe essere il partito di opposizione all’attuale amministrazione, si avventura in una difesa politica ed amministrativa della prima cittadina attaccando su tutti i fronti l’On. Abbate parlando di scontro sulla e per la legalità. Secondo il Pd Maria Monisteri, sarebbe sotto ricatto politico da parte di Abbate il quale, sono parole del Pd, “utilizza i tiratori scelti facendo di tutto per sfiduciarla agli occhi dei cittadini e non potendo manovrare a suo piacimento i dirigenti come fatto in passato con una buona parte dei suoi funzionati è arrivato ai ricatti politici”. Parole pesanti che preoccupano per la gravità delle denunce riferentesi non soltanto alla situazione attuale ma anche a quella pregressa in cui, secondo quanto apprendiamo dalla nota del partito democratico di Modica, dirigenti e funzionari del comune di Modica, in questi dieci anni di amministrazione Abbate, non sono stati liberi di agire secondo le proprie funzioni e ruoli, così come previsto dalla legge, ma siano stati a tutti gli effetti manovrati. La nota del Pd a firma di Salvatore Poidomani contiene anche un invito a quei consiglieri di maggioranza che pare non condividano il modus operandi dell’On. Abbate, chiedendo loro di manifestare apertamente e pubblicamente la solidarietà al sindaco Monisteri con uno scatto di orgoglio e di responsabilità. Alla nota del Pd al momento non è seguita reazione politica da parte di alcuno. I ben informati comunque raccontano di un Abbate che pare stia cercando di correre ai ripari con un incontro tra tutti i componenti della Giunta comunale. Servirà a risolvere il problema o sarà come nascondere ancora per un po’, almeno sino allo svolgimento delle Europee, la polvere sotto il tappeto? I prossimi giorni serviranno a comprendere meglio cosa stia davvero accadendo ai piani alti della politica modicana.

