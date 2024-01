Tentato furto, in pieno giorno, a Vittoria: il ladro scoperto in casa

Tentato furto, in pieno giorno, a Vittoria, ma il ladro è stato arrestato. L’episodio si è verificato stamattina in centro: un ladro è entrato in un’abitazione, nonostante la luce del giorno e il traffico cittadino. Per fortuna, l’antifurto installano nell’abitazione si è attivato.

INDAGINI IN CORSO

Immediato l’intervento delle guardie giurate di un noto istituto di vigilanza e successivamente della polizia di Vittoria, chiamata sul posto. Il ladro è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato, un uomo già noto alle forze dell’ordine che è stato trovato dentro l’abitazione. Sono ancora in corso ulteriori indagini da parte della polizia.