Tensioni e tumulti dinnanzi la chiesa “Spirito Santo” a Vittoria. Intervenuta la Polizia

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Vittoria, accanto alla chiesa dello Spirito Santo. Un gruppo di immigrati erano in attesa all’interno della struttura adiacente alla chiesa dello Spirito Santo dove opera l’associazione “il Buon Samaritano”.

Alcuni immigrati hanno protestato per la lunga attesa, alcuni di loro dovevano incontrare il parroco, don Beniamino Sacco, altri erano in attesa di ricevere degli aiuti. Per questo è scattata la protesta e, in alcuni momenti, sono scoppiate delle scaramucce tra coloro che attendevano all’esterno della struttura.

Si sono vissuti momenti di tensione ed è stato necessario l’intervento della Polizia per sedare il tumulto e riportare la calma.

Secondo quanto si è appreso non ci sarebbero gravi conseguenze per nessuno. Ricerca fotografica di Franco Assenza

