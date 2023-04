Teatro Greco Siracusa: al via stagione a partire dall’11 maggio

Inizieranno l’11 maggio per concludersi il 2 luglio le rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa. La Fondazione Inda, organizzatrice degli spettacoli, ha istituito sei giornate siracusane: una iniziativa che prevede degli sconti sul prezzo del biglietto per chi risiede in provincia di Siracusa.

I BIGLIETTI

Sara’ possibile acquistare fino ad un massimo di due biglietti, al prezzo di 15 euro per ciascun tagliando. Il calendario delle giornate siracusane e’ il seguente: domenica 21 maggio e domenica 4 giugno per Prometeo Incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato e la traduzione di Roberto Vecchioni; mercoledi’ 14 e domenica 18 giugno per Medea di Euripide per la regia di Federico Tiezzi nella traduzione di Massimo Fusillo; domenica 11 e giovedi’ 15 giugno La Pace di Aristofane con la regia di Daniele Salvo nella traduzione di Nicola Cadoni.

A chiudere la 58ma Stagione dell’Inda sara’ Ulisse, l’ultima Odissea, per la regia di Giuliano Peparini con libretto di Francesco Morosi tratto dalla nuova traduzione dei versi di Omero, che sara’ messo in scena per quattro repliche dal 29 giugno al 2 luglio.