Talent Kids, a Marina di Ragusa la serata finale del concorso nazionale per bambini. FOTO - Ragusa Oggi

Talent Kids, a Marina di Ragusa la serata finale del concorso nazionale per bambini. FOTO

Si è svolta ieri sera a Marina di Ragusa la selezione finale del concorso “Talent Kids”, primo concorso italiano che dà ai giovanissimi, la possibilità di mostrare i loro talenti.

Il concorso, per bambini dai 4 ai 13 anni, è organizzato da Media Event. Il patron è Alessio Forgetta. Più di 1200 i partecipanti in tutta Italia. Alla finale nazionale, in programma dal 23 al 25 agosto, a Chianciano Terme, approderanno 120 bambini, che hanno superato le selezioni organizzate in varie città italiane. Martina Iemolo, di Style Agency, ha organizzato la serata conclusiva di Marina di Ragusa.

Venticinque finalisti provengono dalla Sicilia, regione che ha fatto la parte del leone nel corso per bambini e che porterà in Toscana il maggior numero di giovani artisti.

Nella serata del 5 agosto, a Marina di Ragusa, sono stati selezionati gli ultimi sei finalisti: Alice Di Stefano e Giuseppe Virduzzo, per la sezione “moda”, Giorgia Di Martino e la coppia Giada Belluardo e Giuseppe Basile, per la sezione “ballo”, Francesca Antoci e Diego Pulvirenti per la sezione “canto”. Tutti hanno sfilato in costume, in abbigliamento sportivo/casual (curato da Bimbambù). L’ultima sfilata, come da tradizione, è stata quella in abito elegante.

Nelle settimane precedenti, altri bambini avevano superato le varie selezioni, staccando anch’essi il biglietto per Chianciano Terme. A completare il gruppo dei finalisti ci saranno anche: Myriam Biscaldi, Nicole Guastella, Serena Minardi, Carlotta Parisi (categoria moda, Carmelo Burrafato (categoria recitazione)); Alice Turtula, Vittoria Giudice, Ginevra Raimondo, Desiré Voddo, Alessia Giannì (categoria canto); la coppia formata da Sara Gurrieri e Valentina Brafa, Federica e Nicolò Piccitto, Francesco Recupido, Beatrice Corallo, Cristian Cascone, Rebecca Bignetti, Adriano Vela, Sofia La Cognata, Chanel Placenti (categoria ballo).

A presentare la serata è stata Valentina Frasca. Il direttore artistico era Francesco Palazzolo. Direttori di palco erano Angela Rizzo, Gabriele Licitra, Salvatore Fatuzzo e Giovanni Corigliano. Hanno collaborato: Silvia Criscione per i video e Gianni Alfé per le foto. La giuria del concorso, presieduta da Toni Campo, era formata da Carmen Alessandrello, Mirella Maltese e Denis Pucci.

A Chianciano Terme, saranno scelti i vincitori assoluti. I bambini parteciperanno nelle tre categorie (canto, ballo, recitazione e moda), suddivisi per fasce di età: 4-7 anni, 8-10 anni, 11-13 anni.

La serata si concluderà con l’elezione dei primi 2 classificati per ogni categoria che vinceranno anche un contratto e premi tecnici. Inoltre, lo show verrà ripreso dalle telecamere di Mediaset e trasmesso a fine settembre su Rete4, TgCom e su Tv Class moda.

«È la seconda edizione del concorso Talent Kids – ha detto il patron Alessio Forgetta – il successo dello scorso anno è stato eccezionale ed è cresciuto l’interesse attorno a questo talent originale ed assolutamente unico in Italia. Abbiamo selezionato bambini e ragazzini che hanno grande capacità artistica, capaci di tenere il palcoscenico con classe e professionalità. Sono veramente soddisfatto dei risultati»

«Il concorso Talent Kids – aggiunge Martina Iemolo – è una vera novità. Dà la possibilità a giovani talenti di potersi esibire e confrontarsi, nella finale di Chianciano, con altri ragazzi e bambini di alto livello. Noi speriamo che essa possa essere un’esperienza importante per la crescita di questi ragazzi. Tutti i partecipanti sono stati eccezionali: ci ha colpito la loro purezza, semplicità, il garbo. Siamo contenti di loro e speriamo possano raggiungere grandi traguardi».