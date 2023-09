Surfista-archeologo tentò di salvare due turisti inglesi a Marina di Ragusa. Per lui l’elogio pubblico

Il sindaco Francesco Aiello ha ricevuto questa mattina a Palazzo Iacono il giovane Gianluca Martinez, di Scoglitti. Il giovane scoglittiese, 28 anni, il 10 settembre scorso ha cercato di trarre in salvo un turista inglese e la moglie che si trovavano in difficoltà al largo del porto di Marina di Ragusa.

Gianluca, appassionato di surf, si trovava in acqua a Marina di Ragusa quanto ha udito le richieste di aiuto della donna, poiché il marito aveva avuto un malore e non riusciva a nuotare e a tornare a riva.

Il racconto di quei momenti drammatici: salva la donna, il marito morto per un malore

Ha utilizzato la tavola del surf per dare un sostegno alla donna, ha caricato su di sé il corpo dell’uomo che non dava segni di vita e ha iniziato a nuotare a dorso verso la riva. Quando è arrivato sulla battigia, nel frattempo aiutato da altri bagnanti, per l’uomo purtroppo non c’era nulla da fare. Era morto a causa di un improvviso malore.

Il sindaco Aiello avendo saputo dell’eroico gesto del giovane surfista gli ha inviato una lettera di ringraziamento e gli ha consegnato questa mattina una pergamena di elogio. Una breve e toccante cerimonia si è svolta nei giardini di Palazzo Iacono.

Gianluca Martinez, archeologo e surfista, si dedicherà agli studi su Kamarina

Gianluca Martinez è un archeologo e tra pochi giorni lascerà Scoglitti per proseguire i suoi studi specialistici a Bari. Continuerà a studiare la zona di Kamarina su cui concentrerà le sue ricerche. Questa notizia è stata apprezzata dal sindaco che ha espresso il suo elogio al giovane scoglittiese anche per il suo impegno culturale.