Supercoppa Lnp, per la Virtus Ragusa si interrompe l’avventura ma in campo tanto bel gioco. Adesso si guarda al campionato

Parte bene Ragusa e imprime subito il segno grazie all’avvio esplosivo di capitan Sorrentino che realizza subito i primi 5 punti e seguito da Ianelli e Chessari si va subito in doppia cifra. Sant’Antimo non riesce ad entrare in partita fino all’ingresso di Cantone che dà forza ai suoi compagni per una ripartenza più vigorosa che porta i suoi frutti agganciando la compagine locale. Ma la Virtus vuole trovare la via di fuga agevole e ci riesce adottando un gioco più fluido e dinamico grazie anche ad ottime intuizioni di Zanetti e Gaetano. Gli ospiti si affidano ai giovani Cannavina e Scali e chiudono il primo quarto a

-3 sugli iblei.

L’avvio di secondo quarto è caratterizzato da errori grossolani commessi su entrambi i fronti in cui i campani ne approfittano maggiormente per riagguantare i padroni casa e riportarsi al 15’ in parità (26-26). Ma dura pochissimo perché Gaetano accelera i ritmi e si porta subito in doppia cifra piazzando un break di 6-0 grazie soprattutto alla rapida transizione che contraddistingue gli iblei. Coach Gandini chiama subito time-out per rischiarire le idee ai suoi e riorganizzare il gioco. I campani riescono a recuperare nuovamente ma poi arrivano i due falli consecutivi di Montanari e le imprecisioni di Anaekwe che permettono ai siciliani di riacquisire nuovamente terreno. Franco inanella uno dopo l’altro canestri importanti che danno maggiore sicurezza coadiuvato da Zanetti e Ianelli. Ma il PSA non molla la presa e con una buona prestazione di Cantone e del solito Scali si va negli spogliatoi con la Virtus avanti di 4 lunghezze.