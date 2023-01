Superbonus 110%: 51 milioni di euro per un condominio a Giardini Naxos

Il Superbonus 110% è stato utilizzato per un progetto di ristrutturazione edilizia a Giardini Naxos, in provincia di Messina. Un investimento di ben 51 milioni di euro è stato destinato alla costruzione del “Supervillage du Soleil”, un complesso di 550 case in grado di ospitare fino a 2.000 persone.

Il progetto prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la sistemazione dei tetti, la sostituzione degli infissi, il rifacimento della facciata e l’adeguamento sismico. L’amministratore del mega condominio, Sergio Mastroeni, ha spiegato che l’obiettivo è quello di creare un’area altamente sostenibile e a basso impatto ambientale.

La cerimonia di benedizione del progetto è stata officiata da Don Enzo Grasso, mentre i lavori inizieranno il 23 gennaio. Il Superbonus 110% rappresenta un’occasione unica per gli abitanti di Giardini Naxos di avere un alloggio moderno e sostenibile, allo stesso tempo contribuendo alla riqualificazione energetica del proprio edificio. foto tratta da aiacepress.it