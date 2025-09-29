Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
“Sul dorso della folla” di Martina Giannone al Festival cinematografico di Ardesio dedicato alle devozioni popolari
29 Set 2025 08:45
In programma ad Ardesio in provincia di Bergamo dal 17 al 19 ottobre 2025, il Festival racconta le tradizioni e le devozioni popolari proprie di tre Continenti con un focus sul tema della Speranza e del territorio. Diciannove le pellicole che sono state selezionate dalla giuria del Festival presieduta da Nicola Bionda e che saranno proiettate durante questa sesta edizione di “Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival”. Il Festival cinematografico internazionale è organizzato da Vivi Ardesio, con la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte, promotori Comune di Ardesio e Pro Loco Ardesio, in collaborazione con la Parrocchia di Ardesio ed il sostegno ed il patrocinio di enti e partner.
La giovane filmaker sciclitana Martina Giannone partecipa con il lavoro “Sul dorso della folla” che racconta la festa della Santa Pasqua a Scicli ed i momenti di fede popolari attorno all’Uomo Vivo che anche il cantautore Vinicio Capossela ha immortalato in una sua canzone di successo. Tutti gli step della festa pasquale sono inseriti nel documentario che già ha raccolto grandi consensi di critica e di pubblico in altre manifestazioni.
