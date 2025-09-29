“Sul dorso della folla” di Martina Giannone al Festival cinematografico di Ardesio dedicato alle devozioni popolari

In programma ad Ardesio in provincia di Bergamo dal 17 al 19 ottobre 2025, il Festival racconta le tradizioni e le devozioni popolari proprie di tre Continenti con un focus sul tema della Speranza e del territorio. Diciannove le pellicole che sono state selezionate dalla giuria del Festival presieduta da Nicola Bionda e che saranno proiettate durante questa sesta edizione di “Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival”. Il Festival cinematografico internazionale è organizzato da Vivi Ardesio, con la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte, promotori Comune di Ardesio e Pro Loco Ardesio, in collaborazione con la Parrocchia di Ardesio ed il sostegno ed il patrocinio di enti e partner.

La giovane filmaker sciclitana Martina Giannone partecipa con il lavoro “Sul dorso della folla” che racconta la festa della Santa Pasqua a Scicli ed i momenti di fede popolari attorno all’Uomo Vivo che anche il cantautore Vinicio Capossela ha immortalato in una sua canzone di successo. Tutti gli step della festa pasquale sono inseriti nel documentario che già ha raccolto grandi consensi di critica e di pubblico in altre manifestazioni.

