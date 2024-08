“Balucu” di Martina Giannone premiato a Noto come miglior documentario

Il premio fra i venti cortometraggi scelti per l’Ottava edizione del N.I.F.F., NOTO internazionale film festival che si è concluso ieri sera con la cerimonia di premiazione. Il documentario a firma di Martina Giannone ha incuriosito ed ha affascinato critica e pubblico al punto di ottenere, con “Balucu”, il premio Noto international film festival.

Un lavoro affascinante, interamente studiato e realizzato a Scicli in concomitanza con la festa di San Giuseppe e della tradizionale Cavalcata che rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia. “Balucu è un docu-film che non ha come obiettivo il racconto didascalico della Cavalcata di San Giuseppe, quanto più vuole far provare una suggestione allo spettatore. L’obiettivo era riuscire a trasmettere valori come la famiglia, il lavoro e la condivisione. L’arte di creare opere meravigliose con impegno e sacrifici – spiega la giovane Martina Giannone – non ci sono interviste perché volevamo solo essere degli spettatori, che da fuori guardano la magia di quello che succede durante la preparazione alla festa. Balucu è questo, sono i nostri occhi che si incantano guardando quello che succede intorno a noi. I suoni, le canzoni e soprattutto la colonna sonora Ciauru ri Balucu, hanno poi unito tutto il racconto rendendolo emozionante. Questo premio è un inizio che ci teniamo stretto e di cui andiamo fieri, ma il vero obiettivo è uscire dalla Sicilia e portare questa storia in giro per l’Italia”.

L’augurio rivolto a Martina Giannone è proprio quello di andare oltre i confini territoriali e fare conoscere i propri lavori. Tutti interessanti e carichi di fascino. La selezione, in occasione del festival netino, ha premiato la qualità, l’originalità e la forza espressiva dei lavori pervenuti, provenienti da tutto il mondo. I venti finalisti hanno rappresentato la diversità e la ricchezza del panorama cinematografico internazionale.

