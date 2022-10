Sul campo di Raggio Calabria arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Futsal Ragusa

A quasi un anno dal primo incontro con le reggine, in quel caso per le vincenti fasi interregionali di Coppa Italia, il Futsal Ragusa si ritrova di nuovo in campo a Reggio Calabria per la 3^ giornata del campionato di Serie A2.



Il primo tempo non vede grandissime occasioni, solo tanta imprecisione sotto porta per le ragusane.

Di tutt’altro passo il secondo tempo. Infatti al 2° minuto le padrone di casa approfittano di una palla persa per trovarsi a tu per tu con Gaia Iacono e segnare l’1-0. Subito dopo il Ragusa guadagna una punizione a ridosso dell’area avversaria ma lo schema non va a buon fine. Il Ragusa mette in campo la grinta per cercare di ribaltare il risultato ma il portiere avversario è in giornata positiva e all’11° arriva però il 2-0 delle reggine. Matranga risponde dopo un minuto per il 2-1. Le ragusane provano anche la carta del quinto uomo, che non dà purtroppo i risultati sperati e che invece le vede subire anche la terza rete quando manca poco al termine dell’incontro. Risultato finale 3-1.



Queste le dichiarazioni di mister Marino: «Dispiace perché potevamo sicuramente portare a casa un risultato utile, purtroppo abbiamo giocato male in attacco ma soprattutto in difesa, colpevoli di errori individuali che non possiamo permetterci in questa categoria. Ci metteremo subito sotto con gli allenamenti, esamineremo gli errori e ne faremo tesoro. Non ho niente da rimproverare alle ragazze per quanto riguarda l’impegno, nessuna si risparmia ma abbiamo bisogno di invertire la rotta dei risultati».

La società Futsal Ragusa vuole infine ringraziare il Reggio Sporting Club M. Priolo per la sportività mostrata prendendo posizione contro quel tifo che nulla aveva a che condividere con i principi di sportività che fanno parte del futsal e con la civile passione che anima l’attaccamento alla maglia reggina.

Domenica prossima, 6 novembre, si torna in campo, al PalaParisi arrivano le pugliesi del Levante Caprarica. Fischio d’inizio alle 16:00.