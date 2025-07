Sud nella morsa del caldo, si rischia un nuovo record europeo: quanto durerà?

Italia spaccata in due sotto il cielo rovente di luglio. Mentre al Sud si prepara un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che sfioreranno – e in alcuni casi supereranno – i 47°C, il Nord farà i conti con temporali violenti, grandinate e colpi di vento.

Lo scenario, tracciato dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, è chiaro: l’anticiclone subtropicale nordafricano, già protagonista nelle ultime settimane, si rafforzerà ancora tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, alimentando un’ondata di calore senza precedenti su gran parte del Centro-Sud.

“Il picco del caldo – spiega Mazzoleni – è atteso martedì, con valori che secondo i modelli ad alta risoluzione potrebbero raggiungere 46-47°C nella Piana di Catania, 42-44°C a Noto e oltre i 40°C tra le province di Enna e Caltanissetta. Non si escludono punte localmente anche superiori, specie in presenza di venti di caduta e suoli secchi.”

Sicilia sorvegliata speciale, dunque, non solo per le temperature torride, ma anche per la possibilità concreta che venga battuto il record europeo di 48,8°C, registrato a Floridia (SR) l’11 agosto 2021.

Non sarà da meno il resto del Sud, con 40-41°C nel Tavoliere delle Puglie, 38-40°C in Sardegna e picchi elevati in Calabria e Basilicata.

Nord: il rischio sono i temporali

Mentre il Centro-Sud brucia, il Nord Italia resta ai margini dell’alta pressione, esposto a infiltrazioni instabili di origine atlantica. Il risultato? Temporali anche molto forti, attesi già da lunedì 22 luglio, con fenomeni localmente intensi: raffiche di vento, grandinate e nubifragi improvvisi.

Questa instabilità avanzerà verso Sud nel corso della settimana, anticipando un cambiamento importante.

Il caldo durerà poco: in arrivo un crollo termico

Se c’è una buona notizia, è che questa ondata di caldo estremo sarà di breve durata. Già da mercoledì 24 luglio, l’Italia inizierà a respirare. Le correnti fresche dal Nord Europa si faranno strada verso sud, portando un calo termico significativo di 10-15°C entro il weekend.

“Domenica 27 luglio – precisa Mazzoleni – molte aree interne del Sud vedranno massime sotto i 30°C, con valori di 25-27°C lungo le coste. Una tregua importante dopo giorni di fuoco.”

