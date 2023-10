Studenti proiettati verso l’Europa. Oggi la consegna delle certificazioni dei corsi di inglese al “Quintino Cataudella”

Una scuola che riesce a captare i fondi europei permettendo ai suoi studenti di formarsi ma anche di dotarsi di strumenti capaci di accompagnarli nella crescita scolastica e di vita con un sguardo rivolto ad un futuro europeo di studio e di lavoro.

Consegnati gli attestati di partecipazione ai corsi di inglese.

La consegna è avvenuta nell’auditorium della scuola di viale dei Fiori al villaggio Jungi alla presenza degli esaminatori Cambridge. I corsi di Inglese Cambridge, seguiti dagli studenti del dirigente scolastico Enzo Giannone a capo di un Istituto superiore con sette indirizzi di studi, nel passato anno scolastico ha visto due livelli, il livello B1 ed il livello B2. Sono corsi che l’Istituto superiore ha potuto espletare solo grazie ai fondi europei.

Trenta studenti hanno conseguito il livello B2, venticinque studenti il livello B1.

“Qualificare gli studenti è il compito primario della nostra scuola – commenta il preside Enzo Giannone – tra pochi giorni saranno avviati i nuovi corsi per l’anno scolastico. Sono corsi per fare conseguire agli studenti le conoscenze dell’inglese e per fare ottenere la patente europea del computer (ICDL). Per fare ciò progettiamo, richiediamo e utilizziamo da anni i fondi del PON – FSE dell’Unione Europea”.