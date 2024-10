Studenti modicani in Turchia per la prima mobilità del progetto Erasmus+ tra tecnologia e buoni stili di vita

Con l’inizio dell’anno scolastico, l’IPS “Principi Grimaldi” di Modica ha riavviato le sue attività di mobilità Erasmus+, elemento di eccellenza della sua offerta formativa. Quattro studenti di diversi indirizzi dell’istituto hanno partecipato alla prima mobilità del progetto Erasmus+ intitolato “Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with the help of ICT tools”, svoltasi a Kayseri, in Turchia, dal 28 settembre al 5 ottobre 2024.

Gli studenti, accompagnati dai professori Gianluca Sasso e Marina Tidona, hanno vissuto un’esperienza intensa e formativa, condivisa con altri ragazzi provenienti da Grecia e Ungheria. Oltre ad approfondire i temi centrali del progetto, come il benessere e uno stile di vita sano attraverso le nuove tecnologie, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura turca, grazie all’ospitalità delle famiglie locali.

Le esperienze

Tra le attività proposte, gli studenti hanno preso parte a workshop e seguito una lectio sul tema delle dipendenze dai cellulari, tenuta da Cuney Bulut, consulente scolastico della scuola ospitante. Le riflessioni su queste tematiche hanno stimolato la loro crescita personale e il confronto interculturale.

Oltre alle attività didattiche, i partecipanti hanno visitato il castello di Kayseri, il museo archeologico e il Grand Bazar, secondo solo a quello di Istanbul. La mobilità si è conclusa con una visita alla Cappadocia, patrimonio UNESCO, dove hanno esplorato il Goreme Open Air National Museum e le Zelve Fairy Chimneys. La prossima tappa del progetto Erasmus+ è prevista per aprile 2025, quando studenti e docenti si ritroveranno in Ungheria.

