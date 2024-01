Stranieri espulsi e respinti alla frontiera: controlli a tappeto delle forze dell’ordine in provincia

Cinque cittadini stranieri espulsi, due respinti. Continuano i servizi di controllo del territorio che hanno portato al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della questura di Ragusa numerose posizioni amministrative di cittadini stranieri. Cinque sono risultati non in regola con le disposizioni normative sull’immigrazione. Questi cittadini sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto su richiesta del questore. In seguito all’espulsione, il questore ha adottato il decreto di trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta.

CONTROLLI ANCHE ALL’AEROPORTO DI COMISO



Nel corso dei servizi di controllo di frontiera presso l’Aeroporto di Comiso, sono stati respinti 2 stranieri non in regola con le norme di soggiorno e transito. L’attività di prevenzione e controllo del territorio è stata intensificata anche nei Comuni di Scicli e Chiaramonte Gulfi, con l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania. Complessivamente, sono stati controllati 70 veicoli e 210 persone, con l’accertamento di 6 infrazioni al codice della strada.