“Storie di Sud” di Roberto Strano: il reportage sociale in bianco e nero si presenta a Ragusa

Un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia d’autore: sabato 25 ottobre 2025, alle ore 19:00, la libreria Ubik di via Vittorio Veneto, 144 ospiterà la presentazione del libro fotografico “Storie di Sud” di Roberto Strano, uno dei massimi esponenti del reportage sociale internazionale.

Roberto Strano: Maestro del Bianco e Nero Etico

Originario di Caltagirone, Strano è noto per la capacità unica di trasformare la quotidianità in immagini universali, utilizzando il bianco e nero come linguaggio espressivo. Critici e appassionati lo hanno accostato a Sebastião Salgado per la potenza etica dei suoi scatti e a Weegee per l’immediatezza e la schiettezza del suo reportage urbano.

Le sue opere sono state esposte in prestigiosi spazi internazionali, tra cui il Museo di Fotografia Permanente di Modena, e hanno ricevuto numerosi premi internazionali. Strano tiene corsi di fotografia in Italia e all’estero e collabora con importanti testate giornalistiche.

Reportage e Impegno Sociale

La produzione di Strano è caratterizzata da un forte impegno sociale. Tra i suoi lavori più noti: Guardami Dentro – sul disagio mentale, Strade senza Ritorno – sugli incidenti stradali, Compagni di Viaggio – ritratti di fotografi siciliani nel mondo

Ha documentato temi sensibili come la prostituzione minorile in Brasile, l’attentato al porto La Goulette di Tunisi, e lavora attualmente nei Balcani e Caucaso, tra Bulgaria, Albania, Kosovo, Serbia, Macedonia del Nord, Grecia, Turchia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Georgia.

“Storie di Sud”: Archetipi della Vita

Il libro “Storie di Sud”, edito da Punto Stampa Editore, racconta la Sicilia attraverso gli occhi di Strano, trasformando volti e scene quotidiane in simboli universali della condizione umana: fanciullezza, vecchiaia, riti, matrimonio, famiglia e feste.

Il volume include contributi di grandi nomi della fotografia e della critica come Ferdinando Scianna, Maria Attanasio, Domenico Amoroso e Domenico Seminerio, oltre a testi dello stesso autore.

Talk e Firmacopie alla Libreria Ubik

Durante l’evento, Roberto Strano dialogherà con il critico fotografico Giuseppe Cicozzetti, moderati da Emanuela Alfano. Seguirà una sessione di domande dal pubblico e la sessione di firmacopie, occasione unica per incontrare uno dei fotografi etici più apprezzati a livello internazionale.

© Riproduzione riservata