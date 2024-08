Stazza fisica, buon tiro e dinamismo. Alla Passalacqua Ragusa arriva Oliwia Pelka

La Passalacqua Ragusa prosegue nel suo processo di rinnovamento in vista della stagione 2024-2025, preparandosi a competere nel campionato di Serie A2. Tra le nuove aggiunte alla squadra c’è Oliwia Pelka, una giovane guardia classe 2005, di formazione italiana e attiva nelle nazionali giovanili polacche. Dopo un intervento alla spalla ben riuscito, Oliwia ha chiuso la scorsa stagione con la Stella Azzurra Roma in crescendo, culminando in una prestazione di 15 punti contro Carugate.

Con la sua buona presenza fisica e agonismo, Pelka sarà una risorsa preziosa nelle rotazioni del coach Mara Buzzanca. Si unirà a un roster che già comprende giocatrici esperte e talentuose come Chiara Consolini (capitano), Ramona Tomasoni, Marika Labanca e Amaiquen Siciliano, contribuendo a rafforzare ulteriormente la squadra.

© Riproduzione riservata