Stava facendo dei lavori nel suo appartamento: 39enne modicano in codice rosso

Un uomo di 39 anni è stato trasferito in pronto soccorso in codice rosso a causa delle ustioni subìte. Il suo appartamento è stato dichiarato inagibile. E’accaduto nel pomeriggio a Modica in via Iachininoto. L’uomo, a quanto si apprende, stava eseguendo dei lavori all’interno del suo appartamento, all’ultimo piano di una palazzina. Sarebbe stato investito dal liquido infiammabile mentre stava maneggiando un barattolo di diluente nitro che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Modica. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e successivamente hanno dichiarato inagibile il piano interessato dalle fiamme mentre il 39enne veniva trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Baglieri Maggiore di Modica. foto di repertorio

