Stangata sulle vacanze dei siciliani: aumenta il prezzo della benzina

Arriva la stangata estiva sul prezzo della benzina. Il Codacons lancia l’allarme sui costi del carburante e i loro impatti sulle vacanze dei siciliani che intendono spostarsi in auto per raggiungere le località di villeggiatura durante la stagione estiva.

LA DENUNCIA DEL CODACONS

Secondo l’analisi del CODACONS, i prezzi della benzina e del gasolio sono aumentati rapidamente in tutta la rete di distribuzione dei carburanti. Come puntualmente si verifica ogni anno, in occasione delle partenze estive, i listini di benzina e gasolio salgono repentinamente. Attualmente, i prezzi della benzina verde sono tornati ai livelli di un anno fa, ma in autostrada raggiungono punte di 2,2 euro al litro, portando il costo di un pieno a toccare quota 110 euro.

LA STANGATA ESTIVA

Un confronto con lo stesso periodo del 2021 rivela che i prezzi della benzina e del gasolio sono aumentati di circa il 14%, con un aggravio di spesa di oltre 11 euro a pieno. Considerando che milioni di cittadini si sposteranno in auto durante le prossime settimane per le vacanze estive e dovranno far fronte ai rifornimenti per l’esodo e il contro-esodo, ciò comporterà una stangata economica notevole. Si prevede che i consumatori dovranno sostenere una spesa complessiva di 800 milioni di euro in più per il carburante rispetto a due anni fa.