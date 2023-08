Stabilimento balneare quasi discoteca. Stop per 5 giorni ad attività di ballo e multa per gestore

Sampieri, una delle località balneari più amate della provincia di Ragusa, si vede coinvolta in un provvedimento di sospensione dell’attività di ballo presso uno dei suoi stabilimenti balneari. Il Questore della Provincia di Ragusa ha preso questa decisione a seguito di un’istruttoria condotta dall’Ufficio Polizia Amministrativa del Commissariato di Modica e in seguito agli accertamenti effettuati dalla Questura.

Le violazioni al Testo Unico delle leggi di P.S. riscontrate all’interno dello stabilimento balneare sono state diverse. Innanzitutto, è emersa l’assenza del titolare. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un numero di persone superiore alla capienza massima consentita. Un’altra violazione riguardava la mancata delimitazione dell’area destinata al ballo, il che può creare confusione. Infine, è stata riscontrata la mancanza di idonea strumentazione per il conteggio degli avventori, un aspetto fondamentale per garantire il rispetto del limite massimo di capienza consentito.

I controlli sulle attività commerciali della provincia proseguiranno anche in futuro, come stabilito in Prefettura durante le riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Saranno effettuati specifici servizi di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di emissioni sonore e della vendita di bevande alcoliche ai minori. Questi servizi di controllo vedranno il coordinamento delle forze di Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali.

È importante sottolineare che tali controlli non sono finalizzati solo al rispetto delle leggi e delle prescrizioni imposte dai titoli autorizzatori, ma anche alla tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini che frequentano questi locali. foto di repertorio