“Ssabbenerica Muòrica”: Modica rinasce nei ricordi di Pietro Pitino

Una città che profuma di pane appena sfornato, di strade acciottolate, di voci che si rincorrono tra vicoli e cortili. È questa la Modica raccontata da Pietro Pitino, autore di Ssabbenerica Muòrica, un libro che è molto più di una raccolta di ricordi: è un atto d’amore per la sua terra e la sua gente.

L’anteprima ufficiale si terrà sabato 21 giugno alle ore 19:00 nell’affascinante cornice dell’Atrio Comunale di Palazzo San Domenico, alla presenza dei curatori del volume, il professor Francesco Pitino e la giornalista Marilena Pitino, nipote dell’autore. A moderare l’incontro sarà il giornalista Salvatore Cannata, con il supporto della casa editrice Operaincerta di Ragusa.

Una vita tra memoria e radici

Nato nel 1939, Pietro Pitino attraversa con lo sguardo curioso e pieno di umanità i primi vent’anni della sua vita a Modica, in un’epoca segnata dalla guerra, dalla povertà, ma anche dalla solidarietà, dal lavoro e dalla dignità.

Il libro non è un racconto lineare, ma una costellazione di episodi, aneddoti, profumi e suoni. È la memoria che parla, viva, ironica e profonda.

Tra le pagine scorrono scene di vita quotidiana: i giochi per strada, gli abiti rammendati a mano, i piatti tipici, le feste popolari. E poi il lavoro duro, i tanti mestieri: muratore, venditore ambulante, barista, costruttore di muri a secco. Una gavetta di vita che racconta una generazione intera.

Un’eredità di emozioni e cultura

“Spero di portare a conoscenza a tutti quelli che non sanno, di ricordare a quelli che hanno dimenticato e ad alcuni di tornare giovani solo con il pensiero” scriveva Pitino. Ed è proprio questo che Ssabbenerica Muòrica riesce a fare: rievocare un passato che parla al presente, trasformare la storia di uno in un patrimonio di tutti.

La celebrazione del matrimonio, la festa di San Pietro, la cucina, le relazioni familiari: tutto è raccontato con uno stile semplice ma ricco di poesia, capace di far sorridere e commuovere, spesso nella stessa pagina.

Un appuntamento da non perdere

L’incontro del 21 giugno sarà un’occasione speciale per riscoprire la Modica di un tempo e conoscere da vicino l’anima di un autore che ha saputo trasformare i suoi ricordi in racconto universale.

Un evento che unisce letteratura, memoria e affetto per le proprie radici. Ingresso libero.

