Sport, passione e futuro: a Modica la XXI Giornata Nazionale dello Sport

Un’intera comunità in movimento, un pomeriggio di sport, inclusione e valori condivisi. Sabato 14 giugno 2025, dalle 16.00 alle 20.00, l’Oratorio Salesiano di Modica si trasformerà in un grande villaggio dello sport per ospitare la XXI edizione della Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal CONI Ragusa.

L’evento, che ogni anno anima le piazze italiane nella prima domenica di giugno, è stato eccezionalmente posticipato in tutta Italia per collegarsi al Giubileo degli Sportivi in programma a Roma, alla presenza di Papa Leone XIV. Anche la provincia di Ragusa darà il suo contributo, trasformando l’occasione in un vero e proprio tributo allo sport come strumento educativo, sociale e culturale.

