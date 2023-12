Sport: il badminton ragusano accolto al Comune di Ragusa

Il sindaco Giuseppe Cassì e l’assessore allo sport Simone Digrandi, presso la sala consiliare del Comune di Ragusa, hanno incontrato per un saluto il delegato provinciale F.I.Ba (federazione italiana badminton) ragusano, Carmen Valentina Bruno, e una rappresentanza dei giocatori della società SSD Ludens. Dopo aver accennato alle caratteristiche del badminton, la delegazione ha descritto tutti i progetti e obiettivi raggiunti in questo anno dai giocatori ragusani che si allenano presso la palestra della scuola Mariele Ventre.

In particolare, è intervenuto il giocatore Virzì Tancredi (atleta di interesse nazionale), che nel corso del 2023 si è distinto in diversi tornei nazionali e internazionali raggiungendo il podio con la medaglia di bronzo ai “Campionati Italiani junior e under di badminton” che si sono svolti questo ottobre a Milano.

La delegazione e la società come simbolo di gratitudine verso l’accoglienza del sindaco e dell’assessore hanno consegnato racchette, volani e calendario della delegazione, infine le maglie della società.