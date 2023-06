Splendide palme a Sampieri: Restyling del verde in una delle borgate più amate della costa sud-orientale

Interventi dimenticati nel tempo. Come se quegli alberi di palme washingtonia dovessero ripulirsi da sé perdendo le foglie con il fruscio del vento che Sampieri non si fa mancare. Concluso l’intervento straordinario di manutenzione che una ditta specializzata sta eseguendo su incarico del Comune di Scicli. Sampieri è la località balneare dove da oltre un decennio si riversa il maggior numero di vacanzieri. Siano essi in sosta estiva per alcune settimane o alcuni giorni, siano essi vacanzieri mordi e fuggi che frequentano il litorale anche per un solo giorno. Il lungomare “Miramare” è un civettuolo luogo di incontro per residenti, villeggianti e turisti.

A cornice alte palme washingtonie svettano sulla spiaggia e sul mare.

Il classico luogo di villeggiatura, scelto come residenza e come borgata per le vacanze estive dagli sciclitani ma anche dai modicani. Senza dire che da qualche anno parecchie persone del nord hanno deciso di svernare in questa parte della Sicilia dove il clima è mite anche nei mesi invernali. E’ a Sampieri che insistono apprezzati chalet dove oltre alla quotidianità della vacanza si vivono interessanti momenti culturali per letture al tramonto che sono di richiamo per appassionati e curiosi. Era da tempo che sulla località balneare sciclitana erano puntati gli occhi. L’intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico fa il paio con la pulizia della lunga spiaggia che dal lungomare Miramare giunge fino a Punta Pisciotto dove elegante, sornione e “debilitato” dall’erosione del tempo si trova l’ex stabilimento di mattoni bruciato, a tutti noto come la Fornace Penna.