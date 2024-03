Spiaggia di Gela: branco di cani randagi aggredisce una famiglia tedesca, ferito bimbo di 8 anni

Poteva finire in tragedia la vicenda che si è verificata nella spiaggia “Macchitella”; nel tratto adiacente il torrente Gattano a Gela.

Un branco di cani randagi ha aggredito una famiglia tedesca. E’ rimasto ferito uno dei due figli della giovane coppia, un bimbo di 8 anni.

Uno dei cani lo avrebbe inseguito e ferito, colpendolo all’orecchio. Provvidenziale l’intervento dello staff tecnico del Gela Fc, che stava iniziando la preparazione oggi pomeriggio al Mattei di Macchitella.

In particolare, è stato l’allenatore del settore giovanile Peppe Di Natale ad accorrere tra i primi ed allontanare il branco, che staziona solitamente in quella zona. Il bambino non è in pericolo di vita ma la paura è stata tanta. Sul posto sono arrivati i Carabinieri ed una ambulanza, che hanno soccorso il piccolo.

In serata il branco si è spostato sulla vicina collina di Montelungo dove ha ucciso una pecora, azzanandola. Il Comune aveva incaricato una ditta per catturare quel branco di randagi, già segnalato in passato ma la società di Catania ha ritenuto di non proseguire il servizio di telenarcorsi poiché qualcuno porta scarti di macelleria quasi ogni giorno nella zona del campo Mattei di Macchitella, rendendo vano ogni tentativo di fare entrare nelle gabbie trappola i cani.

