Spiagge sicure: tornano sul litorale di Santa Croce le boe di segnalazione

Maggiore sicurezza in spiaggia. Per questo motivo, lungo il litorale di Punta Secca, tornano le cime galleggianti con boe visibili per delimitare lo specchio d’acqua antistante la spiaggia: un’iniziativa presa dall’amministrazione comunale di Santa Croce per aiutare i bagnanti a capire fin dove possono nuotare in sicurezza.

EVITARE RISCHI INUTILI

Inoltre, saranno installate tre postazioni informative tra Casuzze e Punta Secca per avvisare i bagnanti sui possibili pericoli e fornire indicazioni sulle norme da seguire in spiaggia.

Non bisogna mai sottovalutare il mare. Ogni anno, spesso per imprudenza, tanti bagnanti rischiano l’annegamento. Iniziative di questo tipo mirano evidentemente a evitare incidenti di questo tipo.