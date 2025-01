Spesa Aut 2°: un ponte verso l’inclusione lavorativa

“Spesa Aut 2°” è molto più di un semplice laboratorio di formazione e tirocinio. Si tratta di un progetto innovativo dal grande impatto sociale, ideato dall’Associazione no profit “La Terra di Matteo” in collaborazione con Coop Gruppo Radenza, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico un’opportunità concreta di crescita personale e professionale.

Attraverso quattro appuntamenti intensi e ben strutturati calendarizzati: 28 gennaio e 11 febbraio 2025 punto vendita Coop Piazzale Bruno – Modica, dalle ore 16,00 alle 19,00. Altro appuntamento per il 4 e 18 febbraio 2025 punto vendita Via Risorgimento – Modica, dalle ore 16,00 alle 19,00.

Questo percorso riproduce in modo realistico le dinamiche del contesto lavorativo nei supermercati. Non si tratta solo di apprendere procedure, ma di vivere vere e proprie esperienze che riflettono le sfide e le interazioni quotidiane del mondo del lavoro. In un ambiente accogliente e stimolante, i ragazzi coinvolti, definiti con affetto “speciali”, hanno l’opportunità di sviluppare competenze pratiche e relazionali fondamentali. Attraverso simulazioni mirate, possono familiarizzare con i processi operativi, migliorare l’autonomia, rafforzare la fiducia in sé stessi e imparare a lavorare in squadra. Ogni attività è studiata per favorire l’inclusione lavorativa e consentire loro di sentirsi parte integrante di una realtà professionale.



Un approccio esperienziale per un futuro concreto

L’approccio esperienziale è il cuore pulsante di “Spesa Aut 2°”. Non si limita alla trasmissione di nozioni tecniche, ma promuove un apprendimento attivo che stimola la consapevolezza delle proprie capacità e l’adattamento alle situazioni reali. Questo percorso formativo rappresenta un ponte fondamentale tra teoria e pratica, trasformando il sogno di un futuro lavorativo in una possibilità concreta: quella di un inserimento professionale efficace, sostenibile e rispettoso delle potenzialità di ciascuno.



Collaborazione e rete territoriale



Il progetto vede il coinvolgimento attivo di numerose associazioni della Provincia di Ragusa impegnate nel supporto a persone con disabilità, tra cui CSR, Insuperabili, Abilmente, ABA Community, Piccoli Fratelli, Piccolo Principe, Raggio di Sole . Questa sinergia tra realtà associative, aziende e comunità rappresenta un esempio concreto di come l’inclusione sociale possa diventare una realtà tangibile e condivisa.



“Spesa Aut 2°” è la dimostrazione che, grazie alla collaborazione tra associazioni, imprese e istituzioni, è possibile offrire a ogni persona il diritto di essere protagonista della propria vita.

