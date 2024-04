Spedizione punitiva nei confronti dell’amante: scoppia una rissa a Modica, ferito un uomo

Una lite, poi l’inseguimento che si è trasformato in una specie di spedizione punitiva nei confronti dell’amante della moglie. Tutto è accaduto a Modica, lungo la SP. 42 Modica-Sampieri. La lite è scoppiata tra l’autista di un autocarro che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e gli occupanti di un altro mezzo, un furgone. In tutto, 5 persone coinvolte.

Dopo che gli occupanti del furgone hanno speronato l’autocarro, l’autista si è fermato e lì, nei pressi di un distributore di benzina della zona Sorda, è scoppiata una lite. L’autista è stato preso a calci e pugni e ha riportato diverse lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Per fortuna, sono intervenuti i carabinieri che, allertati, hanno sedato la rissa.

VI ERANO ANCHE LE ARMI



E’ emerso che l’autista dell’autocarro aveva minacciato con una pistola gli occupanti del furgone. Questi ultimi, invece di desistere, lo hanno inseguito fino ad aggredirlo fisicamente. Tutti gli occupanti del furgone sono stati denunciati per lesioni personali in concorso mentre l’autista dell’autocarro è stato denunciato per minaccia aggravata, ricettazione e porto illegale di arma comune da sparo, esattamente una pistola semiautomatica calibro 7,65, non censita, perfettamente funzionante, completa di caricatore con 7 cartucce e di 35 munizioni dello stesso calibro, il tutto rinvenuto all’interno della cabina dell’autocarro e successivamente sequestrato.

