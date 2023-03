Spari a Vittoria per una lite. Si cerca l’uomo che si è dato alla fuga

In merito alla sparatoria che si è verificata ieri pomeriggio a Vittoria, emergono alcuni dettagli quantomeno sui motivi che l’avrebbero generata. Si sarebbe trattato, infatti, di una lite per futili motivi fra pregiudicati, passati dalle parole ai fatti.

FERITO GRAVEMENTE UN UOMO DI ORIGINI MAROCCHINE

Un uomo di origini marocchine (non egiziane come era emerso in un primo momento) e’ stato raggiunto da due colpi di pistola. Operato presso l’ospedale Guzzardi di Vittoria, si trova attualmente in prognosi riservata. La polizia sarebbe sulle tracce di un pregiudicato, che si e’ dato alla fuga.