Sparatoria in territorio di Vittoria, grave un uomo

Una sparatoria si è verificata nella notte non lontano da Pedalino, ma in territorio di Vittoria. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati ai danni di un cittadino albanese con regolare permesso di soggiorno, classe 1983, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è rimasto gravemente ferito ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato al Guzzardi di Vittoria. In particolare, i colpi d’arma da fuoco l’avrebbero attinto alle gambe e a una mano.

Le Forze dell’Ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell’episodio. Indagini in corso da parte della polizia.