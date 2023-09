Sparatoria a Ribera, l’autore sarebbe un vittoriese

Un uomo di 45 anni è stato colpito da due colpi di arma da fuoco all'esterno della palestra "Combat Gym". L'autore presunto è un individuo di 29 anni, attualmente irreperibile.

Secondo una prima ricostruzione il titolare della palestra "Combat Gym", R. A., di 45 anni, è stato gambizzato da due colpi di arma da fuoco mentre si trovava in via Bixio, nelle immediate vicinanze della sua palestra. Fortunatamente, l'uomo non è in pericolo di vita, ma l'evento ha scosso profondamente la città.

Secondo le informazioni raccolte dall'Adnkronos, il presunto autore degli spari potrebbe essere un uomo di 29 anni originario di Vittoria, ma attualmente residente a Ribera. Tuttavia, al momento risulta irreperibile e le autorità stanno conducendo una ricerca intensiva per individuarlo e portarlo alla giustizia.

Al momento, non è ancora chiaro il movente di questo violento gesto. Gli inquirenti stanno indagando su possibili motivazioni legate alla vita personale o professionale della vittima. Entrambi i protagonisti di questo tragico episodio hanno precedenti penali, il che potrebbe fornire agli investigatori un punto di partenza per comprendere meglio la dinamica dell'aggressione.