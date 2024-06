Spaccio, in carcere un ragusano di 24 anni

E’ stato arrestato un giovane di 24 anni a Ragusa. L’uomo, ragusano, è stato arrestato dai Carabinieri che hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa nel tardo pomeriggio di venerdì 21 giugno.

La condanna

La condanna del giovane deriva da un arresto avvenuto nel 2022, operato dai Carabinieri della Sezione Operativa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane dovrà scontare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Il 24enne, che era già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati, è stato portato in caserma per completare le formalità di rito prima di essere trasferito nel carcere di Ragusa, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata