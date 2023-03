Sovraindebitamento delle imprese: anche negli iblei problemi crescenti

Nel frattempo, ha riscosso grande consenso in termini di partecipazione il recente evento formativo sviluppato sul tema del “sovraindebitamento” messo in piedi dall’ordine dei commercialisti e gli avvocati del foro di Ragusa. Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente Maurizio Attinelli, a prendere la parola è stato il neo presidente del Tribunale di Ragusa Francesco Paolo Pitarresi: “Nonostante mi trovi qui da pochissimo tempo – ha riferito Pitarresi – ho già avuto modo di constatare la dinamicità della frizzante economia ragusana. Non posso che apprezzare la serie di iniziative formative per i professionisti del territorio. Strumenti utili e di riferimento”.

Sull’argomento – moderato dalla vicepresidente dell’Ordine Odcec Francesca Mazzola – anche gli interventi precisi e dettagliati del magistrato Marisa Acagnino, Marco Carbone (referente dell’organismo di composizione della crisi dell’Ordine dei commercialisti di Roma) e Salvatore Barraca, referente dell’OCC di Ragusa e magistrato di lungo corso presso il Tribunale di Ragusa.