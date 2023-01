Sono pochi i medici siciliani ma parleranno presto anche inglese

Nonostante la penuria di medici in Sicilia nelle strutture pubbliche, un fatto che riguarda, purtroppo, anche la provincia di Ragusa, la regione siciliana ha avviato un nuovo corso di laurea magistrale in “Medicine and Surgery” in lingua inglese all’Università di Catania.

Intendiamoci, non è che questa sia una cosa negativa, ma come al solito ci sembra che si pensi già a correre prima di iniziare a camminare. Il corso sarà attivo presso l’ateneo catanese e sarà interamente in lingua inglese.

IL CORSO DI LINGUA INGLESE PER MEDICI, MA I BANDI PER LE ASSUNZIONI NELLE STRUTTURE VANNO DESERTI

Nelle intenzioni, si tratta di offrire un percorso innovativo fondamentale per la ricerca internazionale in campo medico sanitario a vantaggio della Sicilia che sicuramente ha bisogno di nuovi medici competenti e qualificati con alle spalle un’alta formazione di caratura internazionale che risponda ai sempre più complessi bisogni di salute.

A fronte di tutto ciò, come sempre, non si pensa al concreto, al reale, nonostante si sappia da tanto tempo che i bandi per l’assunzione di nuovi medici vanno spesso deserti proprio perchè i medici evidentemente non vogliono lavorare nelle strutture sanitarie nazionali per motivi di carriera o economici.