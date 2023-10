Sono 4 i siti aperti al pubblico per la XII° edizione del Fai d’Autunno. Ragusa, Modica e Scicli le città iblee coinvolte

Due a Modica, uno a Ragusa ed uno a Scicli. Sono quattro i siti che potranno essere visitati sabato e domenica in occasione della XII edizione del Fai d’Autunno. Sono aperture eccezionali come li definisce la stessa delegazione ragusana impegnata nel più importante evento nazionale di piazza che coinvolge 700 luoghi in tutta Italia solitamente poco conosciuti in 350 città. E Sono 350 le delegazione coinvolte in questo progetto volto a fare conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico della penisola.

Tra le apertura di questa edizione vi saranno diverse sedi universitarie e numerosi luoghi di istruzione.

“Anche a Modica tra i siti scelti avremo l’apertura dell’Ente Liceo Convitto, luogo di istruzione, edificio di grande pregio artistico al cui interno troviamo custoditi dei tesori di rara bellezza – spiega il capo delegazione di Ragusa Gisella Scollo Pacetto – i visitatori saranno come alunni in una scuola a cielo aperto dove gli insegnanenti saranno gli studenti nelle vsti di apprendisti ciceroni. Sempre a Modica vedremo l’apertura del Palazzo della Cultura che ospita il prestigioso museo archeologico di Modica e che fino al 1860 fu sede del Monastero delle Suore Benedettine. Qui è possibile vedere reperti di età neolitica, altri legati all’età del bronzo con l’eccezionale Eracle di Cafeo”.

Visita a Ragusa del palazzo di governo, sede della Prefettura, che sarà aperto esclusivamente solo domenica 15 ottobre.

“Visitabili i saloni ed altre porzioni dell’edificio di grande bellezza architettonica – spiega ancora l’avvocato Gisella Scollo Pacetto – il palazzo è stato edificato fra il 1929 ed il 1931 dopo che la città di Ragusa, nel 1927, divenne capoluogo di provincia. I tre saloni principali sono decorati dall’artista romano Duilio Cambellotti”.

A Scicli apre le porte palazzo Busacca che si affaccia sulla piazza omonima.

“”Inizialmente il palazzo fu sede dell’Opera Pia che gestiva una cospicua eredità del benefattore Pietro Di Lorenzo Busacca con la quale vennero finanziate diverse opere umanitarie per alcuni secoli. I saloni sono decorati con affreschi dell’artista Gregorio Scalia”.

Le aperture.

Il Palazzo del Governo a Ragusa domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30.

Il Liceo Convitto a Modica sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30;

Il Palazzo della Cultura ed il Museo Civico Archeologico a Modica sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30;

Il Palazzo Busacca a Scicli sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30.