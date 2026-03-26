Solidarietà concreta a Pozzallo: buoni pasto per donne vittime di violenza e famiglie fragili

Un gesto semplice, ma dal valore profondo, capace di trasformarsi in aiuto concreto per chi vive momenti di difficoltà. A Pozzallo, nell’ambito delle attività di service promosse dall’Inner Wheel Club di Pozzallo, sono stati consegnati buoni pasto destinati a donne vittime di violenza e a nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed economica.

In un contesto sempre più segnato dall’aumento del costo della vita e dalla precarietà lavorativa, anche un sostegno immediato come un buono spesa può fare la differenza. Non si tratta soltanto di un aiuto materiale, ma di un segnale di vicinanza e attenzione verso chi affronta quotidianamente situazioni complesse.

Particolarmente delicata è la condizione delle donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza: per loro, accanto al supporto psicologico e legale, diventa fondamentale poter contare su strumenti concreti che favoriscano autonomia e sicurezza. In questo senso, l’iniziativa rappresenta un tassello importante all’interno di un percorso più ampio di accompagnamento e tutela.

Il service è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi legata alla campagna internazionale Orange the World, che ogni anno richiama l’attenzione globale sul tema della violenza di genere, promuovendo azioni di sensibilizzazione e interventi concreti sui territori.

I buoni pasto sono stati consegnati alla responsabile dei Servizi Sociali, Silvia Cannatella, alla presenza delle assistenti sociali Giovannella Sotgiu e Emanuela Floridia, figure che ogni giorno operano a stretto contatto con le fragilità del territorio, intercettando bisogni e costruendo percorsi di sostegno e inclusione.

L’iniziativa testimonia quanto sia fondamentale il lavoro di rete tra associazioni e istituzioni pubbliche, soprattutto in un momento storico in cui le emergenze sociali richiedono risposte rapide ed efficaci. Piccoli gesti, come quello della consegna di buoni pasto, possono diventare strumenti preziosi per restituire dignità e speranza.

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