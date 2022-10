Il sindaco Peppe Cassì perde la maggioranza numerica in Consiglio comunale. I consiglieri comunali Luca Rivillito e Gianni Mezzasalma hanno deciso di lasciare la maggioranza e passare al gruppo misto. Entrambi fanno capo all'ex assessore Ciccio Barone che, come è ormai noto, è stato defenestrato dal sindaco Cassì perché è venuto meno il rapporto di fiducia. Ne sono seguite varie polemiche con Barone che ha detto la sua in conferenza stampa, lanciando anche accuse pesanti e qualche ombra sull'operato stesso dell'Amministrazione comunale. La replica di Cassì, secondo cui Barone ha molta fantasia, infine il passaggio nelle ultime sedute del Consiglio comunale con l'uscita dalla maggioranza di Rivillito e Mezzasalma anche se va detto che grazie alla minoranza i lavori del Consiglio comunale sono andati ugualmente avanti visto che non tutti i consiglieri di maggioranza erano presenti.

















Adesso lo scacchiere politico interno al Consiglio comunale vede 12 consiglieri a supporto di Cassì ma altrettanti sono invece riferibili alla minoranza. In particolare ci sono 5 consiglieri del Gruppo Misto, 1 del Pd, 4 del Movimento 5 Stelle, 1 di Insieme e 1 di Ragusa Prossima (che fa capo a Massari). Resta da capire cosa farà nelle prossime ore il consigliere comunale Salamone, che è in maggioranza anche se vicina, almeno in passato, a Barone. Al momento non ci sono strategie politiche da segnalare forse perchè sono in corso già vari incontri di confronto in vista delle prossime elezioni comunali. Nei fatti è già partita la campagna elettorale anche a seguito della prima candidatura a sindaco, quella dell'avvocato Riccardo Schininà per il suo progetto politico che vede, tra gli altri, anche Gaetano Mauro tra i protagonisti. Scontata la ricandidatura del sindaco Cassì che potrebbe presto ricucire un rapporto con Fratelli d'Italia nonostante negli ultimi anni vi siano state distanze siderali. Si vedrà. Intanto adesso la strada per Cassì in Consiglio comunale è più in salita rispetto al passato.