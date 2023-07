Siete green? Investite in bare ecologiche. La stravagante quanto redditizia proposta per l’aldilà

Siete GreenVestor? Ecco una proposta per voi. Potete investire in progetto che mira a completare lo sviluppo finale per la commercializzazione su larga scala della prima bara ecologica inventata e brevettata dall’azienda Csc.

Si tratta del primo progetto che riguarda l’aldilà, con un tasso di rendimento garantito del 9% annuo grazie alle fideiussioni personali dei soci fondatori. CSC mira a raccogliere tra 350.000 e 500.000 euro per completare lo sviluppo e la commercializzazione su larga scala della prima bara ecologica, brevettata dalla società.

L’uso di biopolimeri a base di “bio-Pe” derivanti dalla canna da zucchero permette di ridurre significativamente le emissioni di CO2, con un risparmio 35 volte superiore rispetto ai processi funerari tradizionali. La bara biopolimerica pesa solo 24 kg e, durante la cremazione, produce solo 4,3 kg di CO2, rispetto ai 154,5 kg di una bara tradizionale.

Inoltre, la bara biopolimerica semplifica le operazioni, è igienicamente migliore e facilmente impilabile, offrendo notevoli vantaggi logistici e di trasporto.

Il settore delle cremazioni è in costante crescita, con una tendenza all’aumento anche in Italia. Nel 2020, il 37% dei defunti italiani è stato cremato, mentre in altri Paesi europei le percentuali sono ancora più alte. foto di repertorio