Sicurezza stradale: l’Opera Pia Michele Grimaldi di Modica dona gilet agli enti che si occupano di immigrati

L’Opera Pia Michele Grimaldi di Modica ha recentemente promosso un’iniziativa volta a migliorare la sicurezza stradale degli immigrati. La fondazione ha fornito un numero significativo di gilet ad alta visibilità, destinati a associazioni e enti che si occupano di immigrati. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e l’uso di tali dispositivi di sicurezza per garantire la protezione sia degli individui che degli altri utenti della strada.

La consegna dei gilet è stata gestita dal consigliere avv. Filippo Pasqualetto, rappresentante della Opera Pia, che ha messo questi dispositivi a disposizione della Caritas di Marina di Acate e dell’USB di Acate. Questi enti sono impegnati da tempo nell’assistenza ai lavoratori immigrati e hanno accolto con favore l’iniziativa, riconoscendone l’importanza e l’utilità.

L’iniziativa non si limita alla distribuzione dei gilet, ma mira anche a diffondere una cultura di prevenzione della sicurezza stradale. La zona ha infatti registrato numerosi incidenti gravi e mortali che hanno coinvolto lavoratori immigrati, spesso a causa dell’uso di mezzi di trasporto pericolosi e insicuri come biciclette, motorini senza luci o monopattini.

In aggiunta ai gilet, sono stati predisposti e consegnati quadretti informativi in lingua araba, francese, inglese e italiana. Questi quadretti saranno affissi all’interno delle strutture collettive per sensibilizzare ulteriormente gli immigrati sull’importanza dell’uso dei dispositivi di sicurezza.

