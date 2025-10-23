“Sicilianitudine”: a Vittoria una mostra celebra l’arte e l’identità culturale della Sicilia

Ragusa si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilievo: venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 19.30, presso Edonè “arte viva club”, inaugura Sicilianitudine, una mostra collettiva dedicata all’identità visiva e culturale della Sicilia attraverso le opere dei suoi più grandi artisti del Novecento.

L’esposizione raccoglie lavori di Fausto Pirandello, Bruno Caruso, Piero Guccione, Mimmo Germanà, Saverio Terruso, Salvatore Fiume, Renato Guttuso, insieme ai futuristi siciliani Vittorio Corona, Pippo Rizzo, Giulio D’Anna e Giovanni Varvaro. Un mosaico di stili e sensibilità che restituisce la complessità e la ricchezza dell’anima siciliana: tra introspezione e ribellione, poesia e dramma.

Il percorso espositivo guida i visitatori tra paesaggi interiori e tensioni avanguardistiche, offrendo una lettura della Sicilia attraverso la memoria, la bellezza e la contraddizione. Dai paesaggi visionari di Caruso e Germanà, alla lirica silenziosa di Guccione e Pirandello; dalle rotture formali dei futuristi ai lavori intensi di Guttuso, Fiume e Terruso, ogni opera dialoga con le altre in un racconto corale che attraversa storia e contemporaneità.

A completare l’esperienza, le sculture di Arturo Di Modica, maestro siciliano di fama internazionale, che con le sue opere dinamiche e potenti crea un contrappunto tridimensionale alla narrazione pittorica, amplificando il dialogo tra spazio e immagine.

