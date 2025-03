Sicilia capitale dell’idrogeno verde: il progetto che cambia tutto

Immaginate una distesa di sei ettari di terreno, dove un tempo c’era solo un’area industriale dimenticata, trasformarsi nel cuore pulsante della rivoluzione energetica siciliana. Non è fantascienza, ma il progetto ambizioso che sta prendendo forma a Santa Croce Camerina: la Renewable Valley, un centro dedicato alla produzione di idrogeno verde, destinato a diventare il polo più meridionale d’Europa per questo tipo di energia pulita.

La provincia di Ragusa è un territorio che da sempre convive con la tradizione agricola e l’innovazione industriale. E proprio qui, grazie a un finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una azienda siciliana, la Regran S.R.L., sta per accendere la scintilla di un cambiamento che potrebbe riscrivere il futuro energetico della regione.

L’energia del futuro nasce qui

L’idea è semplice quanto rivoluzionaria: produrre idrogeno verde, una delle fonti di energia più promettenti per un mondo sempre più assetato di soluzioni sostenibili. A differenza dei combustibili fossili, l’idrogeno verde non inquina: viene generato attraverso l’elettrolisi dell’acqua utilizzando energie rinnovabili e può essere impiegato per alimentare veicoli, caldaie, impianti industriali e persino intere città, senza rilasciare emissioni nocive.

Il cuore del progetto sarà un Innovation Center, un vero e proprio laboratorio per lo sviluppo di un sistema trasportabile di produzione e stoccaggio dell’idrogeno, pensato per la mobilità e per l’ottimizzazione dei consumi energetici. “L’obiettivo”, spiega Marco Anfuso, CEO di Regran, “è creare un modello che possa essere replicato e utilizzato in diversi contesti, garantendo energia pulita e indipendenza dai combustibili tradizionali.”

Un’opportunità per il territorio

Il Comune di Santa Croce Camerina non ha un ruolo diretto nel progetto, trattandosi di un investimento privato, ma il sindaco Giuseppe Dimartino ha accolto con favore l’iniziativa: “Si tratta di un’opportunità importante per il nostro territorio. Se questo investimento può portare ricchezza e valorizzare un’area che per anni è stata dimenticata, non possiamo che esserne favorevoli”.

La scelta della location non è casuale: la zona artigianale ex Asi, alle spalle del mercato ortofrutticolo, rappresenta il luogo ideale per avviare un progetto di questa portata, grazie alla sua posizione strategica e alle infrastrutture già presenti.

Un passo avanti per l’energia pulita

Il dibattito sulle energie rinnovabili è più attuale che mai. Il mondo sta cambiando e la ricerca di alternative sostenibili è diventata una priorità per governi, imprese e cittadini. L’idrogeno verde rappresenta una delle risposte più concrete a questa sfida, e la Sicilia, con il suo potenziale naturale e la sua voglia di innovare, potrebbe giocare un ruolo chiave in questa transizione. I lavori partiranno già ad aprile e, nel giro di due anni, la Renewable Valley sarà operativa. Da Santa Croce Camerina, in un angolo di Sicilia potrebbe partire una rivoluzione energetica che guarda al futuro.

