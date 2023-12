“Sicilia 1943, la guerra e l’anima”: a Comiso, mostra fotografica e docufilm su Phil Stern per ricordare lo sbarco alleato

Phil Stern è stato un famoso fotografo di guerra statunitense, noto soprattutto per il suo lavoro durante la Seconda guerra mondiale. Fu un pioniere nel campo del fotogiornalismo, catturando immagini che raccontavano storie e emozioni attraverso la sua prospettiva unica e autentica.

Domenica 17 dicembre, alle ore 17.30, presso l’Auditorium Carlo Pace, si svolgerà un evento patrocinato dal Comune di Comiso, in collaborazione con la Pro Loco di Comiso, il Club per l’Unesco di Comiso e il Parco Letterario che sta promuovendo i Percorsi dell’Anima all’interno del centro storico di Comiso. Si tratta di un mostra fotografica e proiezione docufilm su Phil Stern, “Sicilia 1943, la guerra e l’anima“.

NEL 2023 L’OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLO SBARCO ALLEATO IN SICILIA

Nel 2023 ricorre l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia e in particolare in questa parte della Sicilia. Comiso, fu una delle prime città, in ordine di tempo, ad essere attraversata dalle colonne dei soldati dell’alleanza Angloamericana.

Durante il conflitto, Stern riuscì a catturare immagini straordinarie che mostravano la vita sul campo di battaglia, la sofferenza umana e le emozioni dei soldati. Le sue fotografie hanno raccontato storie toccanti e sono state pubblicate su importanti giornali americani, riconosciute per la loro profondità e autenticità.

L’evento offre un’pportunità per immergersi nella testimonianza visiva di quei momenti cruciali della storia attraverso gli occhi di un fotografo straordinario come Phil Stern.