Siccità in Sicilia. Da Confagricoltura la ricetta per venire incontro al settore in sofferenza

Agricoltura in ginocchio e siccità alle stelle. Piange il mondo agricolo e piange anche tutto ciò che ruota attorno ad esso. Le manifestazioni delle settimane scorse, pur non facendo registrare i picchi alti della protesta, rimangono in vita. Sei le proposte presentate da Confagricoltura al tavolo regionale, nel corso di un incontro che si è tenuto a Palermo nella sede del Consorzio di bonifica, per fronteggiare l’emergenza. Riguardano la manutenzione delle reti idriche, con azioni e programmazione mirate per ridurre le perdite, il riempimento prioritario dei laghetti prima dell’inizio della campagna irrigua, la sospensione del pagamento del beneficio irriguo per chi non utilizza l’acqua, la detrazione del contributo alle aziende agricole per la prossima campagna irrigua, l’utilizzo delle acque fluviali per aumentare le risorse idriche disponibili, il collaudo delle dighe in Sicilia per garantirne l’efficacia.

Per Confagricoltura è necessario intervenire.

“E’ fondamentale ridurre le perdite d’acqua causate da rotture delle condotte e massimizzare la disponibilità di riserve d’acqua, specialmente in vista della prossima campagna irrigua – sottolineano i vertici regionali dell’organizzazione – Confagricoltura Sicilia continuerà a impegnarsi per trovare soluzioni e collaborare con le Istituzioni al fine di garantire un’equa distribuzione dell’acqua e sostenere le aziende agricole in un momento di particolare difficoltà come quello attuale”.

